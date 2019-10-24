Стоимость строительства московского метро обойдется городскому бюджету в более чем 2 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на Адресную инвестиционную программу мэрии, пишут «Ведомости». Как отмечается, в документ, который описывает расходы бюджета, ежегодно вносятся изменения. Речь идет о сумме, которую столица потратит на строительство подземки с 2011 по 2024 годы. Таким образом, сейчас стоимость проекта, по сравнению с цифрой, заявленной изначально, выросла в два раза.
2019-10-24T07:15:00+03:00
2019-10-24T07:16:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2524951-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:15, 24 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Россия — щедрая душа. И кошелёк Когда половине граждан денег хватает только на коммуналку и жратву, полстраны в кредитах, а просроченных долгов на десятки млрд рублей. И после Крыма реальные доходы непрерывно падают. Самое время простить долг африканцам. Мы-то потерпим, а вот дети Африки дальше голодать не могут…
+ На троих. Павел Гусев: Бабченко, Муждабаев, Слуцкий и смертная казнь Я бы на месте правосудия, и я думаю, они это сделают, посадил бы его в десятиместную камеру. И, как минимум, он бы месяц не смог вообще, так сказать, в туалет сходить. Это было бы, наверное, первое для него испытание. А потом расстрелять…