В Люблинском суде Москвы сегодня продолжатся слушания по делу «Нового величия»

На последнем заседании двое обвиняемых вскрыли себе вены.

На скамье подсудимых по громкому делу находятся восемь человека, которых обвиняют в попытке устроить вооруженный переворот в России. В июле этого года один из фигурантов Павел Ребровский, признавший вину и получивший 2,5 года лишения свободы, отказался от своих прошлых показаний. По его словам, он согласился дать нужные следствию свидетельства только потому, что ему обещали условный срок. В октябре Мосгорсуд по просьбе гособвинения отменил приговор Ребровскому. Предполагается, что теперь дело «Нового величия» могут вернуть прокурору, который объединит основной процесс со сторонним делом, передает интернет-издание «Медиазона».

Между тем, на последнем заседании по продлению меры пресечения двое из обвиняемых – Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков – порезали себе вены в зале суда. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, у фигурантов «сдали нервы» из-за долгого нахождения в СИЗО.

Защита фигурантов считает дело сфабрикованным и заявляет, что молодые люди стали жертвами провокации со стороны ФСБ.