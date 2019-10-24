Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня дело Эдуарда Малышевского

Его обвиняют в применении насилия к представителю власти на митинге 27 июля.

По версии обвинителей сначала Эдуард Малышевский пытался прорвать оцепление на улице в центре города, а затем, когда его задержали, умышленно выбил стекло в автозаке, чтобы оно упало на полицейского. В своем постановлении следователь дважды указал, что окно весило пять килограммов, а сотрудник МВД позже на суде признал, что испытал физическую боль – пишет сайт «Медиазона». Теперь по статье о применении насилия к представителю власти задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Сам Малышевский отрицает, что бил в стекло с каким-либо злым умыслом. Он подчеркивал, что просто сильно разозлился из-за того, что полицейские избивали на улице женщин. Также обвиняемый сомневается, что сотрудник правоохранительных органов действительно испытал какую-либо значительную боль, поскольку тот был одет в очень плотную броню.

Ранее правозащитное общество «Мемориал» признало Эдуарда Малышевского политическим заключенным. Там подчеркивают, что действия обвиняемого нельзя расценивать как «факт насилия».

Эдуарду Малышевскому 47 лет, он работает строителем.