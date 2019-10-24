Министры обороны стран НАТО соберутся сегодня на очередную встречу

Еще совсем недавно глава Пентагона Марк Эспер грозил Турции скоординированными мерами НАТО, если Анкара не прекратит военную операцию в Сирии. Теперь боевые действия остановлены. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне, отвечая на вопросы журналистов, дал понять, что, с точки зрения альянса, это заслуга США, а не России. Оценивать соглашение Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом еще преждевременно, добавил Столтенберг.

По его словам, министры обороны стран НАТО обсудят создание на границе с Турцией зоны безопасности. Эту идею предложила министр обороны Германии и лидер правящей партии Аннет Крамп-Карренбауэр. Среди других основных тем нынешней встречи — расходы на оборону участников альянса, гибридные угрозы, а также использование мобильных сетей связи пятого поколения.

Итоги встречи министров обороны стран НАТО будут подведены завтра.