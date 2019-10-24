Эксгумация останков Франсиско Франко пройдет сегодня в Испании

У мемориального комплекса и на кладбище серьезно усилены меры безопасности, вход на территорию закрыт.

Останки Франко находятся в базилике мемориального комплекса «Долина Павших» под Мадридом. На месте, где проведут эксгумацию, и на кладбище, куда перевезут останки, дежурят сотрудники полиции. Всем, кто хочет пройти к могилам, они сообщают, что на территорию никого не допустят до завершения церемонии перезахоронения Франко. Рядом уже стоят многочисленные микроавтобусы телевизионных групп, которые будут вести прямые трансляции. На месте работают и технические специалисты, задействованные в процедуре эксгумации. Добраться до кладбища из центра города можно на общественном транспорте, проезд не закрыт. Специалистам предстоит поднять 1,5-тонную гранитную надгробную плиту. Перезахоронение состоится на муниципальном кладбище в районе Эль-Пардо, где покоится супруга диктатора. На церемонии будут присутствовать только родственники диктатора и глава министерства юстиции Долорес Дельгадо. Никого из посторонних не допустят.

Семья Франко настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Однако против этого места выступили власти Испании. По их мнению, такой шаг мог привести к нарушению общественного порядка.

Решение об эксгумации было принято в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года.