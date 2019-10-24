Правительство поддержало возвращение пива на футбольные стадионы. Это следует из официального отзыва на предложение депутатов – пишет РБК со ссылкой на документ. В тексте говорится, что при должной организации продажа пива не приводит «к негативным последствиям в части безопасности зрителей» — это подтвердилось в ходе прошедшего в стране Чемпионата мира по футболу. Тогда запрет был на время отменен. Депутаты предложили разрешить торговать напитком только во время игр и только с условием, что выручка будет направлена на развитие спорта.
2019-10-24T06:45:00+03:00
2019-10-24T06:47:29+03:00
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06:45, 24 октября 2019
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