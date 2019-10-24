Футбольный клуб «Зенит» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов. Команда уступила на выезде «Лейпцигу» со счетом 1:2. Встреча прошла в рамках третьего тура группового этапа.

Теперь немецкий клуб возглавляет группу G с шестью очками. «Зенит» делит второе место с французским «Лионом» — у них по четыре очка. На последнем месте португальская «Бенфика», не сумевшая набрать ни одного балла.