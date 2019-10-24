Следственный комитет завел дело о халатности после гибели мужчины в отделе полиции Калининграда. Как говорится на сайте ведомства, полицейские знали об агрессивном поведении задержанного мужчины, но не проконтролировали его безопасное содержание в помещении.

Ранее стало известно о смерти 36-летнего жителя региона, задержанного в состоянии алкогольного опьянения. Он попал в больницу с сильными ожогами. По версии сотрудников МВД, мужчина вел себя агрессивно и повредил батарею отопления, из которой прыснул кипяток.