Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях. По мнению ведомства, страна должна владеть не более чем 50% во всех компаниях, за исключением оборонных. В некоторых случаях, доля и вовсе должна быть снижена до 25% или даже до нуля. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет «Ренессанс Капитала» по итогам инвестфонда Московской биржи. Позицию Минфина озвучил замминистра Алексей Моисеев. Он также отметил, что пока приватизация в стране продвигается медленно.
2019-10-24T06:30:00+03:00
2019-10-24T06:32:24+03:00
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06:30, 24 октября 2019
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