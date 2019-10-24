Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:30, 24 октября 2019

Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях

Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях. По мнению ведомства, страна должна владеть не более чем 50% во всех компаниях, за исключением оборонных. В некоторых случаях, доля и вовсе должна быть снижена до 25% или даже до нуля. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет «Ренессанс Капитала» по итогам инвестфонда Московской биржи. Позицию Минфина озвучил замминистра Алексей Моисеев. Он также отметил, что пока приватизация в стране продвигается медленно.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 октября Поздравить…

5 214 6 6629 21.10
Kопросы, день рождения, эхо москвы, праздники, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник обретения и сравнения Сегодня евреи отмечают Симхат-Тора, в буквальном переводе – «Радость Торы» — праздник завершения годового цикла чтения Книги. Это единственный еврейский религиозный праздник, традицию отмечания которого ввели русские евреи…

5 204 6 9752 20.10
Kпраздники, общество, мнения
Блоги

РФ больше не хочет признавать международную комиссию о гуманитарных нарушениях в войнах «С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным», — сказано в документе, поступившем в Госдуму…

5 109 6 21456 17.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Момент истины — с чего они озаботились идеологией? Они, наконец, сказали правду – больше всего на свете они ненавидят даже не Америку – свободу!..

5 402 6 90429 17.10
Kполитика, путин, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Быть против этого государства – сейчас самый главный хайп Ты не можешь уже быть модным, если ты за государство, понимаете. То есть еще 7 лет назад можно было быть модным, будучи доверенным лицом Путина. А 2 года можно еще было говорить: «Ой, я – вне политики», и быть модным…

5 130 6 25430 17.10
Блоги

Андрей Илларионов экономист

«Именной» политический режим означает несвободу В.Сурков, в своем опусе привлекший внимание к путинизму как методу властвования, тем самым подчеркнул девиантный характер его любимого политического режима, одновременно назвав по имени и главного виновника этого отклонения…

5 111 6 27579 17.10
Kпутин, политика, общество, мнения
Блоги

Артемий Троицкий работник субкультуры

+ Что я думаю про последние действия Зеленского Что я думаю про последние действия Зеленского Украине нужны две вещи. 1. Мир. Чтобы не было войны. 2. Чтобы не было России. Чтобы Россия отвяла. Никакого вмешательства России в украинские дела…

5 198 6 23590 21.10
Kукраина, зеленский, политика, общество, видео, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Год Керчи У Росгвардии есть время бить дубинками людей на улицах, а времени и возможности защищать детей, охраняя школы, у нее нет. Это многое говорит о том, как расставлены приоритеты в нашем государстве, частью которого стал, так или иначе, Крым…

5 103 6 23174 17.10
Kобщество, происшествия, керчь, безопасность, мнения
Блоги

Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы…

5 180 6 24110 22.10
Kтурция, документы, события
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Перемирие Ночь с 14 на 15 октября была решающей для судьбы и украинского государства, и лично президента Зеленского…

5 499 6 68534 18.10
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Россия — щедрая душа. И кошелёк Когда половине граждан денег хватает только на коммуналку и жратву, полстраны в кредитах, а просроченных долгов на десятки млрд рублей. И после Крыма реальные доходы непрерывно падают. Самое время простить долг африканцам. Мы-то потерпим, а вот дети Африки дальше голодать не могут…

5 189 6 25894 23.10
Kобщество, рф, африка, финансы, мнения
Блоги

Кусок эфира

Кирилл Мартынов: Трудно осуждать Айдара Губайдулина И в этой ситуации ты уже посидел в тюрьме, ты уже все понюхал, все понимаешь про это. Ты видел, что закон тебя вообще не защищает…

5 55 6 7954 18.10
Блоги

В офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права» пришли силовики Их цель пока неизвестна, — рассказал «Эху Москвы» глава комитета Андрей Бабушкин…

5 47 6 7194 22.10
Kобщество, политика, обыски, фото, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Многие в России готовы сменить были бы Путина бы, если бы Запад прекратил гибридную войну против России. Во время войны главнокомандующих не меняют…

5 71 6 11054 21.10
#слушать 33:30 8читать ;смотреть $скачать 7.7 МБ
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Михаил Федотов. Человек на своем месте Михаил Федотов. Человек на своем месте Известие о том, что Михаил Александрович Федотов, советник президента и глава президентского Совета по правам человека, может уйти в отставку, потому что ему уже исполнилось 70 лет, очень взбудоражило общество…

5 64 6 9991 20.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, чиновники, события
Блоги

+ На троих. Павел Гусев: Бабченко, Муждабаев, Слуцкий и смертная казнь На троих. Павел Гусев: Бабченко, Муждабаев, Слуцкий и смертная казнь Я бы на месте правосудия, и я думаю, они это сделают, посадил бы его в десятиместную камеру. И, как минимум, он бы месяц не смог вообще, так сказать, в туалет сходить. Это было бы, наверное, первое для него испытание. А потом расстрелять…

5 64 6 42842 17.10
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Москва направит Еревану ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия В документе говорится о сделке, к которой не была допущена российская компания ORSIS

5 0 6 831
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Просто на наших глазах удивительный культ зарождается. Вот обряд инициации — это, видимо, когда вшестером в броне бить лежащего на земле человека. Это же что-то меняет в человеке…

5 114 6 110330 19.10
#слушать 50:08 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

3171295
«Произведения искусства: подделки, кражи, вандализм».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 4845 20.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Очередной путинский прорыв Ложь, сокрытие реальных масштабов бедствия, уход от ответственности реальных высокопоставленных виновников и отсутствие «работы над ошибками» — это вообще фирменный стиль путинского правления…

5 270 6 159088 19.10
Kкрасноярск, трагедии, власть, события
Блоги

Екатерина Шульман политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС, специалист по проблемам законотворчества

+ Как я перестала быть членом СПЧ Как я перестала быть членом СПЧ Структуру эту, надо признать, мы совместными усилиями разрохали, больше её не будет. Вы об этом совете больше ничего не услышите, а то, что услышите — не будет иметь значения…

5 148 6 85250 22.10
Kправозащитники, власть, политика, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8125621
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4235652

Сегодня в эфире