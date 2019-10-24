Суд в Ставрополе арестовал трех новых обвиняемых по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца. Один из фигурантов – двоюродный брат бывшего члена Совфеда Беслан. Как рассказал ТАСС адвокат, его считают причастным к крупному хищению газа на сумму не менее 30 миллионов рублей. Какие обвинения предъявлены остальным арестованным, юрист не уточнил. Накануне стало известно об обысках в родовом селе Арашуковых в Карачаево-Черкесии.

Экс-сенатора обвиняют в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке. Его отцу вменяют хищения у «Газпрома» на сумму свыше 30 миллиардов рублей.