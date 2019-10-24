Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях подростков. Представитель ведомства Марина Зайцева, выступая в Совете Федерации, отметила, что это следует сделать, чтобы не допустить повторения правонарушений. «Нельзя рассказывать о способах, как и что происходило с несовершеннолетними» — цитирует ее ТАСС. Надзорное ведомство выступает за ужесточение ответственности за распространение негативного материала, той же точки зрения придерживаются и в МВД.
2019-10-24T06:15:00+03:00
2019-10-24T06:16:17+03:00
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06:15, 24 октября 2019
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