Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях подростков. Представитель ведомства Марина Зайцева, выступая в Совете Федерации, отметила, что это следует сделать, чтобы не допустить повторения правонарушений. «Нельзя рассказывать о способах, как и что происходило с несовершеннолетними» — цитирует ее ТАСС. Надзорное ведомство выступает за ужесточение ответственности за распространение негативного материала, той же точки зрения придерживаются и в МВД.