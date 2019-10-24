Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов попросил политического убежища на Украине

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Ранее о неком 26-летнем россиянине, попросившем убежища из-за преследования за участие в акциях протеста, сообщала украинская Госпогранслужба. Однако имя мужчины не называлось.

По версии следствия, Гаврилов якобы был заместителем руководителя «финансового отдела» «Нового величия». При этом самим руководителем называют провокатора из спецслужб Руслана Данилова.

В середине октября из России уехал фигурант другого резонансного дела «о массовых беспорядках» Айдар Губайдуллин.