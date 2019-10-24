Сегодня сразу два российских клуба проведут очередные матчи группового этапа Лиги Европы

После двух туров в копилке обоих российских клубов нет ни одного очка. Что, безусловно, стало полной неожиданностью. На групповом этапе Лиги Европы так плохо российские команды еще никогда не выступали. Тем более досадно, что авторами антирекорда стали клубы, идущие в российском чемпионате среди лидеров. И имеющие серьезный международный опыт. Так или иначе, но и армейцам, и футболистам Краснодара, если они хотят продолжить борьбу за трофей весной, пора срочно исправлять ситуацию. ЦСКА сегодня сыграет дома с венгерским Ференцварешом. Которого, в случае победы, сможет обойти в турнирной таблице. А вот Краснодару необходимо обыгрывать на выезде турецкий Трабзонспор. Что будет сделать куда сложнее.

Оба встречи с участием российских клубов покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ.