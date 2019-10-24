Лефортовский суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство о продлении ареста обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

Об этом ранее просила ФСБ.

Следователи считают, что Уилана следует держать под стражей как минимум до конца года, — говорил агентству РИА Новости его адвокат Владимир Жеребёнков. На данный момент расследование уже закончилось, и защита знакомится с материалами дела.

Пол Уилан находится под арестом прошлого декабря. Его задержали в Москве. По версии следствия, с собой у обвиняемого была флешка с данными, которые составляют государственную тайну. Теперь ему вменяют в вину шпионаж в пользу США, и грозит задержанному от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Сам Уилан отрицает все обвинения. Он говорит, что в Москву приехал на свадьбу коллеги, а на флешке содержались данные о его предыдущих визитах в Россию. Задержанный работает в американской компании, которая занимается комплектующими для автомобилей. Ранее выяснилось, что у него имеются паспорта четырех стран – США, Великобритании, Ирландии и Канады. Уилан утверждал, что в российском СИЗО его права не соблюдаются, и призывал иностранных дипломатов вмешаться в ситуацию.

Накануне конгресс США требовал от России предоставить доказательства вины Уилана или отпустить его.