В городе Тулун Иркутской области сегодня состоится второй митинг бизнесменов, пострадавших от наводнения

Предприниматели требуют возместить им ущерб, нанесенный паводком.

Начало акции протеста запланировано на 10 часов утра у торгового центра «Атриум» в Тулуне. Митинг согласован с местными властями, заявленная численность – тысяча человек, пишет местное издание «Ирсити.ру». Организаторы мероприятия хотят привлечь внимание к проблемам бизнеса, пострадавшего от летнего наводнения в Приангарье. Ущерб, который понесли предприниматели, оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей. Всего в подтопленных районах пострадали больше 400 бизнесменов, больше половины – из Тулунского района, по которому стихия ударила сильнее всего.

Этот митинг – уже второй, который проводят предприниматели. Первая акция состоялась в конце августа, в ней приняли участие около 250 человек. Местные бизнесмены пожаловались, что не получают никакой помощи от властей.

Наводнение в Иркутской области началось в июне этого года, а спустя месяц по региону ударила вторая волна паводка. Число пострадавших оценивается в 45 тысяч человек.