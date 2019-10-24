В Россию возобновились поставки ядерных отходов из Германии

Речь идет о так называемых «хвостах», остающихся при обогащении урана при производстве топлива для АЭС. Об этом «Эху» сказал руководитель проекта энергетического отдела «Гринпис России» Рашид Алимов.

«Росатом» назвал дезинформацией сообщение о ввозе в страну радиоактивных отходов из Германии. В ведомстве рассказали, что речь идет об обедненном уране – полезном сырье, которое используется на предприятиях. Оставшиеся после обогащения «хвосты» также используются в промышленности – пишет «Коммерсант».