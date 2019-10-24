Президент США Дональд Трамп объявил о снятии санкций с Турции

Под ограничения страна попала после начала операции на севере Сирии.

Анкара проинформировала Вашингтон о прекращении боевых действий. После этого Дональд Трамп распорядился снять ограничения. При этом он подчеркнул, что если случится что-либо, чем Белый дом будет недоволен, будут введены сокрушительные санкции. При неисполнении Анкарой взятых на себя обязательств, в том числе по защите религиозных и этнических меньшинств, США намерены отреагировать жестко — в частности значительно повысить пошлины на сталь и другую продукцию, импортируемую из Турции. При этом Трамп подчеркнул, что военного вмешательства не будет.

Операция на севере Сирии под названием «Источник мира» началась 9 октября. Ее целью было вытеснить из приграничных районов курдские Отряды народной самообороны, которых Анкара считает террористами. Глава Белого дома пригрозил введением санкции, способных уничтожить экономику Турции, если власти не прекратят операцию. 17 октября ее приостановили, а затем полностью свернули.

Курдские Отряды народной самообороны были получали поддержку США, за что Анкара ранее неоднократно критиковала Вашингтон.