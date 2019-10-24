14-часовой пресс-марафон Владимира Зеленского обошелся бюджету Украины почти в 15 тысяч долларов

О расходах на мероприятие телеканалу «112 Украина» сообщили в офисе президента. Почти половина суммы ушла на ресторанное обслуживание, остальная часть на техническое обеспечение: аудио— и видеозапись и трансляцию.

Общение Зеленского с журналистами состоялось на позапрошлой неделе в одном из киевских фуд-кортов. После этого украинскому лидеру вручили сертификат о мировом рекорде по длительности пресс-конференции. В ходе беседы президент в том числе выразил надежду на встречу в нормандском формате уже в ноябре этого года.