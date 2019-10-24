Стоимость строительства московского метро обойдется городскому бюджету в более чем 2 триллиона рублей

Об этом со ссылкой на Адресную инвестиционную программу мэрии, пишут «Ведомости». Как отмечается, в документ, который описывает расходы бюджета, ежегодно вносятся изменения. Речь идет о сумме, которую столица потратит на строительство подземки с 2011 по 2024 годы. Таким образом, сейчас стоимость проекта, по сравнению с цифрой, заявленной изначально, выросла в два раза.
2019-10-24T05:04:00+03:00
2019-10-24T05:07:12+03:00
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05:04, 24 октября 2019
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