Представители Республиканской партии США попытались сорвать допрос чиновника Пентагона в Палате представителей

Они ворвались в охраняемый зал, где проходило закрытое слушание трех комитетов в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа – пишет The Washington Post. В результате заседание пришлось отложить на пять часов.

В середине сентября в США разгорелся скандал после того, как стало известно, что глава Белого дома в разговоре со своим украинским коллегой упомянул о расследовании в отношении Хантера Байдена. Его отец – бывший вице-президент Джо Байден – потенциально один из главных конкурентов Трампа на будущих выборах.