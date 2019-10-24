В интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка

Как пишет «Коммерсант», на черном рынке утверждают, что на продажу выставлены сведения, накопленные с 2015 года. Помимо стандартной информации также в сеть утекли разговоры клиентов с колл-центром кредитной организации.

В Сбербанке эту информацию назвали слухами и домыслами. Источник РБК уточнил, что речь идет о данных из старой базы, а также сказал, что на банк совершается информационная атака.

Ранее в сеть попали данные клиентов уральского отделения банка. В кредитной организации в утечке обвинили одного из сотрудников, который якобы продал базу одной из преступных групп.