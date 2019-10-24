Российские развлекательные телеканалы получат из бюджета более 7 миллиардов рублей

Субсидии на эту сумму прописаны в поправках к закону о федеральном бюджете. Ранее инициатором господдержки для каналов второго мультиплекса стало Минкомсвязи. В ведомстве объясняли, что вещание в небольших городах для таких компаний обременительно, так как распространение сигнала там убыточно.

Государственная помощь будет выделена в рамках программы «Информационное общество».