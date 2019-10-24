Телеканал «Россия 1» отрицает снятие с эфира передачи Андрея Малахова о прорыве дамб в Красноярском крае

Местное интернет-издание NGS24 утверждает, что программа успела выйти лишь на Дальнем Востоке и в Сибири, но остальная часть страны смотрела вместо этого передачу о женщине, выпавшей из окна. «Новости Красноярска» сообщают, что эфире было поднято множество проблем. Представители «России 1», в свою очередь ответили, что программу изначально планировалось показать только в двух регионах страны.

Трагедия в Красноярском крае унесла жизни 17 человек. Еще трое пропали без вести.