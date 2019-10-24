Инвесторы криптовалютного проекта Telegram согласились подождать его запуска до конца апреля

Они не будут требовать вложенные деньги несмотря на то, что сама компания предлагала вернуть часть средств. Об этом со ссылкой на источник пишет РБК.

Telegram столкнулась с трудностями при запуске блокчейн-платформы после того, как на позапрошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного судебного запрета на выпуск криптовалюты из-за несоблюдения закона.