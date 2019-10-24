«Росатом» назвал дезинформацией сообщение о ввозе в страну радиоактивных отходов из Германии

В ведомстве рассказали, что речь идет об обедненном уране – полезном сырье, которое используется на предприятиях. Оставшиеся после обогащения так называемые «хвосты» также используются в промышленности – об этом пишет «Коммерсант».

Ранее «Гринпис России» со ссылкой на документы немецких властей сообщал, что в ближайшие два года в страну планируют ввезти около 20 железнодорожных составов урановых отходов. При этом на территории России уже накоплено около 1 миллиона тонн «хвостов».