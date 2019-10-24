Дональд Трамп снял с Турции санкции, наложенные из-за вторжения в Сирию

Об этом глава Белого дома сказал в ходе телеобращения, добавив, что именно США добились прекращения военной операции в регионе.

Анкара 9 октября начала боевые действия против курдов, занимавших территорию Сирии, граничившую с Турцией. Однако, спустя неделю Реджеп Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции, а еще через неделю турецкий лидер провел встречу с Владимиром Путиным, по итогам которой было объявлено о прекращении турецкого наступления.