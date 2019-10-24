Фигурант дела «Нового величия», по некоторым данным, попросил политического убежища на Украине

Как пишет интернет-издание «Грани.ру» Сергей Гаврилов въехал в страну через Белоруссию. В начале недели украинские пограничники сообщали о том, что некий 26-летний россиянин попросил убежища из-за преследования на родине, однако его имя не называлось.

В середине октября из России уехал фигурант другого резонансного дела «о массовых беспорядках». Айдара Губайдуллина обвиняли в том, что он бросил бутылку в сторону полицейского на московском митинге.