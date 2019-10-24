Персональные данные клиентов Сбербанка снова оказались в интернете

Как пишет «Коммерсант», один из продавцов на черном рынке утверждает, что за последние годы накопил базу данных о заемщиках на миллион строк. Эту утечку называют необычной из-за того, что помимо стандартных в таких случаях сведений, покупателю предлагаются в том числе записи последнего разговора клиентов с колл-центром кредитной организации. В самом Сбербанке кражу данных отрицают, однако эксперты считают, что утечка вполне может оказаться реальной.
2019-10-24T01:26:00+03:00
2019-10-24T01:26:36+03:00
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01:26, 24 октября 2019
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