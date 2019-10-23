На выставке в Третьяковской галерее обнаружили картину, пропавшую из музея в Грозном во время чеченской войны

Выяснилось, что полотно выставляется не в первый раз.

В книжной лавке Третьяковки продается каталог «Вернем грозному Музей», в котором опубликованы спасенные из разрушенного музея картины, а также полотна, утраченные в ходе боевых действий. Среди них работа художника Александра Головина «Араб. Этюд», которая, вероятно, была похищена во время чеченской войны. Оказалось, она выставляется в той же Третьяковке на ретроспективе художника Василия Поленова, учителя Головина. Внимание на это обратил коллекционер Сергей Подстаницкий. Причем в своем Facebook он написал, что видел полотно пять лет назад также в Третьяковке на выставке картин Головина. Еще тогда коллекционер, по его словам, посоветовал кураторам экспозиции довести до сведения владельца истинное происхождение вещи. Картину убрали, теперь же она вновь выставляется. Только после того, как к этому факту было привлечено внимание, полотно сняли, а позже в галерее сообщили, что после проверки владелец, его имя не называется, принял решение передать портрет обратно Национальному музею Чечни.

Музей в Грозном был разграблен во время первой чеченской войны, часть картин была уничтожена. Как отмечает издание The Art Newspaper, позже некоторые полотна обнаружили на черном рынке и в каталогах западных аукционов.