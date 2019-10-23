Новая утечка персональных данных клиентов Сбербанка

Как пишет газета «Коммерсантъ», продавец информации утверждает, что располагает базой данных о заемщиках с 2015 года до недавнего времени. В дополнение к ней предлагают запись последнего разговора с колл-центром банка, добавляет издание. В самом Сбербанке факт утечки отрицают. Однако эксперты говорят, что она вполне реальна. Год назад в свободный доступ попали данные о более чем 420 тыс. записей сотрудников банка и их логинами для входа в операционную систему. В конце сентября на теневых ресурсах появились сообщения о продаже базы с данными о 60 млн кредитных карт клиентов Сбербанка. Последнюю утечку банк признал лишь частично.
2019-10-23T23:58:00+03:00
2019-10-24T00:03:55+03:00
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23:58, 23 октября 2019
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