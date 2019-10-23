Коррупционный скандал разгорается вокруг группы депутатов от правящей партии Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура страны объявила о расследовании против 11 членов фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. Парламентариев подозревают в том, что они получили по 30 тыс. долларов взятки за голосование. Лидеры фракции опровергают подозрения в коррупции, но допускают, что депутатам действительно могли предложить деньги некие «внепарламентские лица».