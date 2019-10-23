Суд в Петербурге рассматривает вопрос о сносе храма-часовни Святителя Николая в районе Озерки

Здание было построено незаконно, рассказали изданию РБК в службе Госстройнадзора и экспертизы региона. Ведомство пыталось получить объяснения от компании, на участке которой построена часовня, но никто на встречу не пришел, говорят чиновники. Местная православная организация в свою очередь попросила суд приостановить рассмотрение иска.