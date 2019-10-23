Суд в Петербурге рассматривает вопрос о сносе храма-часовни Святителя Николая в районе Озерки

Здание было построено незаконно, рассказали изданию РБК в службе Госстройнадзора и экспертизы региона. Ведомство пыталось получить объяснения от компании, на участке которой построена часовня, но никто на встречу не пришел, говорят чиновники. Местная православная организация в свою очередь попросила суд приостановить рассмотрение иска.
2019-10-23T22:58:00+03:00
2019-10-23T23:03:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:58, 23 октября 2019
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Россия — щедрая душа. И кошелёк Когда половине граждан денег хватает только на коммуналку и жратву, полстраны в кредитах, а просроченных долгов на десятки млрд рублей. И после Крыма реальные доходы непрерывно падают. Самое время простить долг африканцам. Мы-то потерпим, а вот дети Африки дальше голодать не могут…