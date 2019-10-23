Сотрудник телеканала RT обвинил официального представителя Следственного комитета в нападении

Как пишет интернет-издание «Инсайдер» оператор Александр Корюк подал заявление в полицию на бывшую супругу Светлану Петренко. Он утверждает, что после развода у них постоянно происходили конфликты. Однажды они поссорились из-за вопроса, кто должен оплачивать расходы на перевозку мебели. Корюк утверждает, что Петренко начала душить его ремнем от сумки и сама обвиняла его в побоях. Он просит направить материалы для проверки в Следственный комитет.
2019-10-23T22:58:00+03:00
2019-10-23T23:03:18+03:00
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22:58, 23 октября 2019
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