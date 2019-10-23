Уголовное дело возбуждено против краснодарских участковых, задержавших следователя, искавшего закладку с наркотиками

Уголовное дело возбуждено против трех краснодарских участковых, которые задержали следователя, искавшего закладку с наркотиками. Теперь уже бывших полицейских обвиняют в превышении полномочий, — пишет газета «Коммерсантъ». В материалах дела говорится, что они искали наркоторговцев на участке, который не относится к сфере их ответственности. Сами полицейские считают, что именно задержание сотрудника следственного управления стало причиной их уголовного преследования.
2019-10-23T22:58:00+03:00
2019-10-23T23:02:25+03:00
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22:58, 23 октября 2019
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