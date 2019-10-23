Беспорядки вспыхнули в эфиопском городе Адама, который распложен к юго-востоку от столицы страны

Волнения начались после того, как полиция окружила дом местного активиста Джавара Мохаммеда. Очевидцы рассказали агентству Reuters, что в городе были слышны выстрелы. По некоторым данным, силы безопасности применили слезоточивый газ. Из Адамы, а также из других городах Эфиопии поступают сообщения о раненых в результате столкновений.

Джавар Мохаммед был организатором акций протестов в прошлом году, которые привели к власти нынешнего премьер-министра Эфиопии и лауреата Нобелевской премии мира этого года Абия Ахмеда.