Послы стран-членов ЕС на встрече в Брюсселе согласились с необходимостью отложить выход Великобритании из сообщества

Послы стран-членов Евросоюза на встрече в Брюсселе согласились с необходимостью отложить выход Великобритании из сообщества. Однако окончательного решения пока еще нет, — рассказал источник агентства РИА Новости в руководстве Евросоюза. С просьбой о новой отсрочке брекзит ранее обратилась сама Великобритания, правда, премьер-министр королевства Борис Джонсон отдельно отметил, что он выступает за выход страны из ЕС 31-го октября.
2019-10-23T22:30:00+03:00
2019-10-23T22:32:04+03:00
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22:30, 23 октября 2019
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