Король Саудовской Аравии отправил в отставку министра иностранных дел Ибрагима Аль-Ассафа

Своим указом он назначил на этот пост принца Файсала бен Фархана. До этого он был послом королевства в Германии. О причинах смены главы внешнеполитического ведомства пока не сообщается. Аль-Ассаф занимал пост главы МИД Саудовской Аравии с конца прошлого года.