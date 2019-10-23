Король Саудовской Аравии отправил в отставку министра иностранных дел Ибрагима Аль-Ассафа

Своим указом он назначил на этот пост принца Файсала бен Фархана. До этого он был послом королевства в Германии. О причинах смены главы внешнеполитического ведомства пока не сообщается. Аль-Ассаф занимал пост главы МИД Саудовской Аравии с конца прошлого года.
2019-10-23T22:30:00+03:00
2019-10-23T22:31:34+03:00
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22:30, 23 октября 2019
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