МВД просит Роскомнадзор заблокировать статью интернет-издания «База» об исследованиях кетамина

Как говорят в министерстве, в статье рассказывается о способах использования психотропного вещества и о положительных сторонах его употребления. Материал был опубликован еще в прошлом месяце. При этом в начале оговаривается, что статья представляет собой изложение научных исследований кетамина и личного опыта автора и не является пропагандой наркотиков. Представители издания сказали сайту TJournal, что считают претензии МВД смехотворными.