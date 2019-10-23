МВД просит Роскомнадзор заблокировать статью интернет-издания «База» об исследованиях кетамина

Как говорят в министерстве, в статье рассказывается о способах использования психотропного вещества и о положительных сторонах его употребления. Материал был опубликован еще в прошлом месяце. При этом в начале оговаривается, что статья представляет собой изложение научных исследований кетамина и личного опыта автора и не является пропагандой наркотиков. Представители издания сказали сайту TJournal, что считают претензии МВД смехотворными.
2019-10-23T22:30:00+03:00
2019-10-23T22:31:11+03:00
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22:30, 23 октября 2019
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