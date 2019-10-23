Российская туристка скончалась во время отдыха в Турции

Ей стало плохо после занятий аквааэробикой: 54-летняя женщина потеряла сознание около бассейна и накануне она скончалась. Как пишет екатеринбургское интернет-издание E1, страховая компания отказалась покрывать затраты на лечение, ссылаясь на то, что инсульт вызван аневризмой, хроническим заболеванием, о наличии которого никто из семьи не знал. От родных умершей также требовали 7 000 долларов за то, чтобы выдать свидетельство о смерти. Впрочем, после общественного резонанса и смерти женщины страховая передумала.