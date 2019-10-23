Передачу «Прямой эфир» о трагедии на золотом прииске под Красноярском не показали в большинстве российских регионов

Передачу Андрея Малахова «Прямой эфир» о трагедии на золотом прииске под Красноярском не показали в большинстве российских регионов. Ее увидели только на дальнем Востоке и в Сибири, — отмечает красноярский сайт NGS24. В пресс-службе телеканала «Россия 1», как пишет издание РБК, отрицают, что снимали программу с эфира. Там утверждают, изначально показ выпуска был запланирован только для восточных районов России.

Между тем, фрагмент передачи появился в интернете. В нем, в частности, волонтер Евгений Лунев говорил Малахову, что число погибших на прииске могло быть больше.

Еще в этой передаче местные жители утверждали, что пробы в реке недалеко от места трагедии зафиксировали превышение ртути, а это уже свидетельствует о запрещенном способе добычи золота.

По официальным данным, в результате прорыва дамб погибли 17 человек.