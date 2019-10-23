Экологи утверждают, что в Россию вновь начали завозить радиоактивные отходы

Речь идет о поставках из Германии с завода по производству обогащенного урана для АЭС, — рассказал «Эху Москвы» руководитель проекта энергетического отдела «Гринпис Россия» Рашид Алимов.

По словам экспертов, российские законы запрещают ввоз в страну ядерных отходов для захоронения, но допускают импорт таких материалов для дообогащения и возврата поставщику.

Тем временем представители одной из компания Росатома сказали агентству ТАСС, что утверждения о ввозе радиоактивных материалов являются дезинформацией.