Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов арестован во Флориде по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства. В США Билалову грозит депортация, а в России — тюремное заключение. П

Ахмед Билалов был арестован иммиграционными властями в своем кондоминиуме на Sunny Isles Beach на побережье в нескольких милях к северу от Майами. 48-летний Билалов был доставлен в иммиграционную тюрьму Кроум в Майами — и на сегодняшний день остается в ней. Теперь его ожидает суд с угрозой депортации. Власти США заявляют, что Билалов нарушил иммиграционное законодательство, въехав в страну по временной визе 2 мая 2016 года и не покинув ее в положенный срок. При этом, не уточняется, в каком статусе Билалов находится сейчас — и в частности, подавал ли прошение о политическом убежище. В начале 2013 года президент России Владимир Путин публично раскритиковал Билалова за нецелевое расходование средств при строительстве олимпийских объектов и потребовал уволить. Почти сразу же на Билалова было заведено уголовное дело, а сам чиновник покинул Россию, уехав на лечение в Германию.

В Флориде Ахмед Билалов живет с женой и новорожденными ребёнком в районе, который из-за большого количестве русских в нем прозвали Little Moscow.