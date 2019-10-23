В Азербайджане ушел в отставку глава администрации президента Рамиз Мехтиев

Он занимал эту должность почти четверть века. Мехтиев стал новым президентом Азербайджанской академии наук. В республике его называли идеологом власти и серым кардиналом. Эксперты, как передает Би-би-си, полагает, что уход главы администрации готовился заранее, однако прошедшие в выходные митинги оппозиции, которые жестко разогнала полиция, стали катализатором событий.