В Азербайджане ушел в отставку глава администрации президента Рамиз Мехтиев

Он занимал эту должность почти четверть века. Мехтиев стал новым президентом Азербайджанской академии наук. В республике его называли идеологом власти и серым кардиналом. Эксперты, как передает Би-би-си, полагает, что уход главы администрации готовился заранее, однако прошедшие в выходные митинги оппозиции, которые жестко разогнала полиция, стали катализатором событий.
2019-10-23T21:31:00+03:00
2019-10-23T21:33:44+03:00
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21:31, 23 октября 2019
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