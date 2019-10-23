Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов попросил политического убежища на Украине

Молодой человек сбежал из-под домашнего ареста. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

Накануне в Государственной пограничной службе Украины сказали, что на пункте пропуска в Черниговской области 26-летний россиянин попросил политического убежища. Интернет-издание «Грани» подтверждает, что, по их информации, речь идет о Гаврилове.