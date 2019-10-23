Более чем в десяти российских регионов губернаторы возглавят местные отделения «Единой России»

Такое решение, как рассказал изданию РБК источник, близкий к администрации президента, уже завтра примет президиум генсовета партии власти. Сейчас ни один региональный руководитель не возглавляет у себя отделение «Единой России».

Подобный шаг, по мнению политологов, должен дать сигнал местным элитам, что у партии власти нет альтернативы. В ходе минувшей избирательной кампании в некоторых регионах кандидаты на пост губернаторов от власти старались не ассоциироваться с «Единой Россией».