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21:01, 23 октября 2019

Бывший глава президентского Совета по правам человека считает неправильным назначение на этот пост Валерия Фадеева

Бывший глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает неправильным назначение на этот пост Валерия Фадеева. В интервью газете «Ведомости» он заметил, что его несколько озадачил факт выбора в качестве главы СПЧ члена высшего совета «Единой России». Федотов добавил, что собственная отставка для него стала одновременно и ожидаемой и неожиданной. Формальной причиной для его ухода стало достижение 70-летнего возраста. Это по закону является пределом для тех, кто находится на госслужбе.

Вместе с Федотовым президент Владимир Путин вывел из состава совета несколько человек, которые не раз выступали с критикой в адрес власти.



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