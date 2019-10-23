Бывший глава президентского Совета по правам человека считает неправильным назначение на этот пост Валерия Фадеева

Бывший глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает неправильным назначение на этот пост Валерия Фадеева. В интервью газете «Ведомости» он заметил, что его несколько озадачил факт выбора в качестве главы СПЧ члена высшего совета «Единой России». Федотов добавил, что собственная отставка для него стала одновременно и ожидаемой и неожиданной. Формальной причиной для его ухода стало достижение 70-летнего возраста. Это по закону является пределом для тех, кто находится на госслужбе.

Вместе с Федотовым президент Владимир Путин вывел из состава совета несколько человек, которые не раз выступали с критикой в адрес власти.