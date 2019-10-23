Бывший зам.главы Олимпийского комитета России Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение миграционного режима

Об этом агентству РИА Новости сказали в американской таможенной службе. Чиновники пояснили, что Билалов, который прибыл в Штаты в мае 16-го года, не выехал вовремя из Америки. В ведомстве подтвердили, что экс-сенатора и бывшего руководителя компании «Курорты Северного Кавказа» задержали в собственном доме во Флориде. В России Билалова обвиняют в злоупотреблении полномочиями из-за нарушений при строительстве олимпийских объектов. Источник агентства ТАСС в МВД говорит, что Москва уже направила запрос на выдачу гражданина России.
2019-10-23T21:01:00+03:00
2019-10-23T21:02:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2524767-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 23 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Россия — щедрая душа. И кошелёк Когда половине граждан денег хватает только на коммуналку и жратву, полстраны в кредитах, а просроченных долгов на десятки млрд рублей. И после Крыма реальные доходы непрерывно падают. Самое время простить долг африканцам. Мы-то потерпим, а вот дети Африки дальше голодать не могут…