Бывший зам.главы Олимпийского комитета России Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение миграционного режима

Об этом агентству РИА Новости сказали в американской таможенной службе. Чиновники пояснили, что Билалов, который прибыл в Штаты в мае 16-го года, не выехал вовремя из Америки. В ведомстве подтвердили, что экс-сенатора и бывшего руководителя компании «Курорты Северного Кавказа» задержали в собственном доме во Флориде. В России Билалова обвиняют в злоупотреблении полномочиями из-за нарушений при строительстве олимпийских объектов. Источник агентства ТАСС в МВД говорит, что Москва уже направила запрос на выдачу гражданина России.