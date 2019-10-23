Соединенные Штаты отменяют санкции, которые вводили против Турции из-за военной операции в Сирии

Запретительные меры сняли с глав Минобороны и Министерства внутренних дел, а также с министра энергетики республики, — сказали в американском Минфине. В то же время президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон оставляет за собой право восстановить санкционный режим против Анкары, а также увеличить пошлины на турецкие товары.

Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум об урегулировании ситуации на севере Сирии. В регион вводятся российская военная полиция и сирийские военные, а также будет проводиться совместное с Турцией патрулирование границы.