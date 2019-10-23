В Третьяковской галерее обнаружили картину, которая принадлежала Национальному музею Чеченской республики в Грозном

Работу Александра Головина под названием «Портрет Егише Татевосяна в бедуинской повязке» находилась на выставке, посвященной 175-летию художника Василия Поленова. Ее уже сняли с выставки и поместили в запасники, а специалисты Третьяковки приступили к архивным изысканиям, чтобы прояснить ситуацию. По словам коллекционера Сергея Подстаницкого, полотно пропало из грозненского музея еще во время первой чеченской войны. Между тем, все архивы музея сгорели во время боевых действий и учетной документации на это произведение нет. Сотрудники Третьяковки связались с нынешним владельцем картины и, по их словам, он подтвердил желание передать картину в Грозный.