Россия предложила провести заседание первого комитета Генассамблеи ООН за пределами США

По словам зам.главы МИД Сергея Вершинина, это связано с проблемой невыдачи американских виз членам российской делегации. Всего было отказано десяти дипломатам, которые собирались участвовать в работе Генеральной ассамблеи ООН. В этой связи Москва предлагала приостановить работу первого комитета, который отвечает за вопросы разоружения и международной безопасности.
2019-10-23T20:30:00+03:00
2019-10-23T20:31:18+03:00
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20:30, 23 октября 2019
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