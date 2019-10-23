Россия предложила провести заседание первого комитета Генассамблеи ООН за пределами США

По словам зам.главы МИД Сергея Вершинина, это связано с проблемой невыдачи американских виз членам российской делегации. Всего было отказано десяти дипломатам, которые собирались участвовать в работе Генеральной ассамблеи ООН. В этой связи Москва предлагала приостановить работу первого комитета, который отвечает за вопросы разоружения и международной безопасности.